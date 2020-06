Covid-19 : la lente reconstruction des malades guéris

Il a passé presque trois mois hospitalisé. Luc Lolieux a été très gravement atteint par le Covid-19, et son pronostic vital longtemps incertain. Il a perdu 17 kg et reste encore très fatigué. Aujourd’hui guéris, des survivants du Covid-19 restent fragilisés parfois longtemps après l’hospitalisation. Dans le centre de rééducation du CHU de Lyon (Rhône), ils sont suivis pendant plusieurs semaines, physiquement et psychologiquement. Le coronavirus les a changés, y compris les patients plus jeunes, comme Xavier Jessaume, 44 ans. Lui avait perdu 15 kg. Le retour à la maison a été compliqué.

Des vies bouleversées

La vie comme avant, avec en plus beaucoup de questions. Un autre patient lyonnais a passé cinq jours dans le coma. À 58 ans, il était sportif, sans aucun antécédent médical. Une hospitalisation complète pendant trois semaines, puis des séances de rééducation de trois jours hebdomadaires. Pour l’heure, le centre de rééducation du CHU a suivi une quarantaine de patients, dont la vie a profondément changé.

