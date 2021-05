Covid-19 : la France va mettre en place un isolement obligatoire pour les personnes en provenance du Royaume-Uni

Dès lundi 31 mai, la quarantaine sera obligatoire pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Une mauvaise nouvelle pour ces Français. "On est complètement dépités dans le sens où moi je travaille en France, je suis amené à faire pas mal d’allers et retours et cela devient de plus en plus compliqué", confie un homme. Des restrictions supplémentaires pour éviter la propagation du variant indien dans l’Hexagone.

16 pays déjà concernés

En plus du Royaume-Uni, depuis avril, les voyageurs en provenance de 16 pays et de la Guyane doivent respecter, à leur arrivée en France, une quarantaine de dix jours. Pour veiller à ce qu’elle soit respectée, des contrôles peuvent être effectués par la police ou la gendarmerie nationale. En cas de non-respect, une amende de 1 000 € est prévue et de 1 500 € en cas de récidive. Les passagers concernés devront également présenter un test PCR négatif de moins de 36 heures, ainsi qu’un test antigénique de moins de 24 heures à leur arrivée.