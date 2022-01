Covid-19 : la fortune des milliardaires a augmenté depuis le début de la pandémie

Les riches ressortent de la pandémie encore plus riches, et le pauvres encore plus pauvres, voilà le constat que fait le nouveau rapport d'Oxfam concernant ces années Covid-19. "Sur toute la planète, la fortune des milliardaires a augmenté de 5 000 milliards. Une hausse de 60 % en 2 ans, du jamais vu. Celle des 10 plus fortunés a même doublé !", précise la journaliste Diane Schlienger.



Les inégalités se creusent

Ce bilan est valable aussi en France. "Les 5 plus grandes fortunes de France gagnent autant que 40% de la population". Avec toujours en tête, Bernard Arnault, les 5 premiers milliardaires au classement sont bien plus riches qu’il y a deux ans. Cela s’explique par les aides et plans de relance déployés par le gouvernement. "Les marchés financiers en ont bénéficié, le cours des actions a grimpé, et concrètement, sans rien faire, les plus riches ont vu leur fortune augmenté encore plus vite. Dans le même temps, 7 millions de Français ont désormais besoin d’aide alimentaire, c’est 10 % de la population", conclut Diane Schlienger.

