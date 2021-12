Covid-19 : "La décision a été prise de maintenir les examens en présentiel", assure la ministre de l'Enseignement supérieur

"La décision qui a été prise, c'est de maintenir les examens en présentiel, ce qui est la demande majoritaire des étudiants", a déclaré la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, mercredi 29 décembre sur franceinfo. "Les établissements ont tout mis en place pour que tout se passe le mieux possible, a-t-elle assuré. Mais des reports peuvent être envisagés au cas par cas."

"Malgré les conditions [sanitaires] et parce que, non seulement les étudiants sont vaccinés à deux doses, mais ils sont pour plus de 30% d'entre eux déjà vaccinés à trois doses, la décision qui a été prise était de maintenir les examens en présentiel, ce qui est la demande majoritaire", a expliqué la ministre. Les étudiants "sont vaccinés à plus de 92%", selon elle. Frédérique Vidal les juge "extrêmement responsables".

Un report des partiels est "évidemment possible si on a une promotion qui est particulièrement touchée" a-t-elle indiqué. "Si un enseignant voit que la majorité de sa promotion est touchée de pouvoir reporter l'examen, mais ce sera du cas par cas", précise-t-elle. Selon elle, il est important de ne pas modifier les dates des partiels, car "c'est aussi un facteur de stress en moins que d'arriver à maintenir ces examens en présentiel".