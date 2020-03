Covid-19 : la course au vaccin

Le coronavirus Covid-19 s'est déclaré en décembre 2019 en Chine, dans la ville de Wuhan. Il a déjà fait plus de 3 000 victimes, dont plus de 2 900 en Chine continentale. Des scientifiques du monde entier tentent d'élaborer un vaccin. Pour y parvenir, il faut d'abord isoler le virus, puis procéder à des essais cliniques. Cette seconde étape est la plus longue, avant de pouvoir produire le vaccin. Les essais sont d'abord réalisés sur des animaux avant de l'être sur des humains. Ces étapes peuvent prendre des mois, voire des années suivant la pathologie concernée.

Mobilisation de masse

Pour endiguer le Covid-19, les scientifiques du monde entier se mobilisent en urgence. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 20 vaccins sont en cours de développement dans le monde. À Londres, des chercheurs ont annoncé être en train de tester un vaccin sur des souris. En Chine, des essais cliniques sur les hommes ont été annoncés pour le mois d'avril. L'OMS estime qu'il faudra attendre un an pour obtenir un vaccin efficace.

