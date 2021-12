Covid-19 : la course au dépistage avant le réveillon de Noël

Les pharmacies et les laboratoires ont été pris d’assaut, jeudi 23 décembre, tous les records ont été battus avec 1 550 000 tests effectués. C’est la ruée sur les tests et les autotests, jusqu’au dernier moment.

Même en venant dès l’ouverture vendredi 24 décembre, il fallait être patient pour se faire tester dans une pharmacie lyonnaise. À quelques heures du réveillon, beaucoup venaient pour se rassurer. "Mon père a 82 ans, du coup, je préfère le savoir avant plutôt que d’arriver et de contaminer tout le monde", déclare un passant. Le rythme est soutenu, en particulier dans les officines qui testent sans rendez-vous.





Délais allongés



À Rouen (Seine-Maritime), on craint aussi la rupture de stock. Dans une pharmacie, il reste 100 autotests, alors que deux fois plus ont été vendus sur la seule journée du jeudi 23 décembre. La plupart des officines ont dû embaucher des renforts pour faire face à l’afflux de visiteurs et pallier les absences liées aux congés et aux cas de Covid-19 dans le personnel. Avec une telle demande pour les tests, les délais peuvent s’allonger, au risque de ne pas avoir les résultats avant le réveillon. Le ministère reconnaît quelques ralentissements, mais assure qu’ils sont passagers.