Covid-19 : la Commission européenne présente son passeport vert

La Commission européenne présente mercredi 17 mars son passeport vert, et espère ainsi sauver la saison touristique. Que contiendra-t-il ? Julien Gasparutto, journaliste France Télévisions en duplex depuis Bruxelles (Belgique), mercredi 17 mars, fait le point pour le JT du 12/13.

La Commission européenne présente mercredi 17 mars son passeport vert. "Ce certificat vert se présentera sous deux formes, papier et numérique, il contiendra trois informations clés : le fait d'avoir été vacciné, d'avoir passé un test ou d'avoir guéri de la maladie, et donc de présenter des anticorps", indique Julien Gasparutto, journaliste France Télévisions en duplex depuis Bruxelles (Belgique), mercredi 17 mars. L'objectif de la Commission européenne est clair : "pouvoir voyager librement en Europe pour le travail et pour les loisirs", ajoute le journaliste.

Lancement avant le début de la saison estivale

Les pays du sud en particulier, très dépendants du tourisme, "espèrent relancer leur économie grâce à ce certificat", précise Julien Gasparutto. Quelques incertitudes demeurent cependant. "Par exemple, est-ce que les vaccins chinois ou russes seront pris en compte dans ce certificat, à priori non, seuls les tests et les vaccins homologués par les agences européennes devraient être reconnus", ajoute le journaliste, qui indique qu'il "reste encore plusieurs mois de travail, notamment sur le volet protection des données". Le passeport vert devrait être prêt pour le début de la saison estivale.