Covid-19 : la collecte nationale des Restos du Coeur annulée dans quatre départements

Malgré le nouveau coronavirus, les donateurs sont au rendez-vous pour cette 35e collecte nationale des Restos du Coeur. Claudine Nicolas, donatrice, explique : "J'ai envie qu'ils aient des moments de plaisir, des produits qui vont leur faire du bien."

Collecte annulée dans quatre départements

À cause du Covid-19, plusieurs collectes ont été annulées dans les départements les plus touchés par l'épidémie : Haute-Savoie, Oise, Morbihan et Haut-Rhin. Il faut donc que les donateurs soient plus généreux partout ailleurs pour compenser. "Nous avons un peu d'inquiétude, admet Robert Laroze, vice-président des Restos du Coeur. Mais ne démesurons pas ce problème : regardez autour de vous, les clients sont là et les rayons sont pleins." Au niveau national, l'association espère dépasser les 9 000 tonnes de dons collectés. Tous les bénévoles ont reçu du gel hydroalcoolique et tous connaissent les consignes de sécurité.

