Covid-19 : la Chine et l’OMS auraient pu agir plus vite

Plus d’un an après les premiers cas de contamination à Wuhan (Chine), il ressort d’une étude d’experts que Pékin et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) auraient tardé à agir face à la pandémie. Ce panel d’experts mandaté par l’OMS blâme d’abord la Chine. Ils pointent un manque d’information et de transparence évident de la part de Pékin.

Tergiversations de l’OMS

Le rapport indique également que l’Organisation mondiale de la santé a trop tergiversé. L’organisation onusienne aurait tardé à fermer les frontières et à qualifier la situation de pandémie. Comment est né ce virus ? Quand est-il réellement apparu ? La pression est grandissante sur Pékin et l’OMS pour tenter de trouver des réponses à toutes ces questions. Des scientifiques de l’Organisation mondiale de la santé sont actuellement à Wuhan. Ils sont en quarantaine mais tenteront de répondre à ces questions.

