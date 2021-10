Covid-19 : la Chine confine une ville de quatre millions d'habitants

La Chine, berceau de la pandémie de Covid-19, fait face à un rebond épidémique. Les autorités chinoises ont imposé, mardi 26 octobre, un confinement à Lanzhou et aux quatre millions d'habitants de cette ville du nord-ouest du pays. Tous les quartiers de Lanzhou vont être soumis à une "gestion fermée" avec un strict contrôle des déplacements, a annoncé la municipalité, alors que les autorités ont recensé 29 cas infections au Covid-19 d'origine locale.

A une centaine de jours des JO d'hiver de Pékin, qui doivent débuter le 4 février, les autorités chinoises ont été contraintes de prendre des mesures drastiques. Les organisateurs du marathon de Pékin ont annoncé lundi que la course était reportée sine die afin de "prévenir le risque de transmission épidémique" et "protéger efficacement la santé et la sécurité des coureurs, du personnel et des résidents". La veille, les organisateurs du marathon de Wuhan ont déclaré le report de l'épreuve "afin de prévenir le risque de propagation de l'épidémie".