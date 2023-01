Covid-19 : la Chine annonce une chute de 80% des décès quotidiens

Selon le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, moins de 900 personnes sont mortes lundi dans les hôpitaux. Ce qui signifie, pour les autorités, que le pic de la vague épidémique diminue.

La vague de contaminations commence à s'atténuer. En Chine, le nombre de décès quotidiens liés au Covid-19 a chuté de près de 80% depuis le début du mois de janvier selon les autorités. Les hôpitaux chinois ont enregistré, lundi, 896 décès attribuables au coronavirus, soit une baisse de 79% par rapport au 4 janvier, a annoncé le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CDC), dans un communiqué publié mercredi 25 janvier. Le nombre de cas graves dans les hôpitaux a également diminué de 72%, passant de 128 000 le 5 janvier à 36 000 lundi selon le CDC.

Ce déclin intervient après que le pic de la vague épidémique a été atteint fin décembre et début janvier, ont rapporté les gouvernements locaux et médias. Mais les autorités ont par la suite mis en garde contre l'émergence d'un nouveau pic de contaminations après le Nouvel An lunaire, qui entraîne des déplacements massifs de personnes, susceptibles de propager le virus.

La semaine dernière, le CDC avait déclaré que près de 13 000 personnes étaient mortes du Covid-19 entre le 13 et le 19 janvier, s'ajoutant au chiffre précédemment annoncé d'environ 60 000 personnes qui ont succombé au virus dans les hôpitaux en un peu plus d'un mois. Des analystes estiment cependant que ces chiffres ne représentent qu'une partie du bilan, compte tenu de la définition étroite que donne la Chine.