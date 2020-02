Covid-19 : la Chine a franchi le pic de l'épidémie

"Le nombre de cas est bien en train de diminuer. 29 nouveaux décès, 440 nouvelles personnes contaminées : c'est beaucoup, mais ce sont les chiffres les plus bas depuis trois semaines en Chine", confie Arnauld Miguet, ce jeudi 27 février. "Même s'il y a des règles pour comptabiliser le nombre de malades qui ont changé, même s'il y a toujours des problèmes de dépistage, la tendance est bien réelle et est à la baisse."

"La Chine veut convaincre le monde que la température redescend"

Les spécialistes l'affirment : le pic a été atteint et l'épidémie du coronavirus pourrait être maîtrisée dès le mois d'avril. "La Chine veut convaincre le monde que la température redescend et se convaincre elle-même qu'elle va mieux, car il faut faire redémarrer l'économie. À Wuhan, haut lieu de l'industrie automobile, rien ne change et la ville est toujours en quarantaine. Rien ne pourra repartir avant le 10 mars prochain."