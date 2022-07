Covid-19 : l'Union européenne recommande une deuxième dose de rappel pour les plus de 60 ans

La Commission et les agences sanitaires de l'Union européenne ont recommandé lundi 11 juillet une deuxième dose de rappel de vaccins contre le Covid-19 à tous les plus de 60 ans, au lieu de 80 jusqu'ici, face à la forte résurgence actuelle de cas.

"J'appelle les Etats membres à offrir immédiatement des deuxièmes rappels à tous les plus de 60 ans ainsi qu'aux personnes vulnérables, et j'appelle toutes les personnes éligibles à se présenter pour une vaccination", a déclaré la Commissaire européenne à la Santé Stella Kyriakides. La recommandation vaut également pour toutes les personnes vulnérables, indiquent le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA) dans un communiqué commun.

Les Français éligibles à la traîne

Actuellement, le second rappel n'est ouvert en France qu'aux personnes immunodéprimées, des plus de 80 ans depuis mars et des plus de 60 ans depuis avril. Plus de 18 millions de Français sont ainsi éligibles à cette deuxième dose de rappel (qui est en général une quatrième dose, après deux doses initiales et un premier rappel).

La majorité des Français de 60 ans et plus n'ont toutefois pas reçu cette nouvelle injection. Un constat qui commence à inquiéter le gouvernement, à l'heure où 129 526 cas positifs en moyenne sont dépistés quotidiennement depuis une semaine. "La dynamique doit encore s'amplifier", martelait ainsi François Braun à l'Assemblée mardi.