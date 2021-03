Covid-19 : l'Union européen va présenter un projet de "passeport vert" numérique attestant d'une vaccination ou de tests négatifs

Bientôt un nouveau passeport en Europe ? La Commission européenne présentera en mars un projet de "passeport vert" numérique attestant d'une vaccination contre le Covid-19 ou de tests négatifs pour voyager plus librement, a annoncé sa présidente Ursula von der Leyen. Outre la vaccination et les tests, ce passeport pourrait également indiquer si une personne "peut être considérée comme immunisée en raison de sa situation sanitaire, de la présence d'anticorps", a précisé lundi un porte-parole de la Commission.

We'll present this month a legislative proposal for a Digital Green Pass. The aim is to provide:



•Proof that a person has been vaccinated

•Results of tests for those who couldn’t get a vaccine yet

•Info on COVID19 recovery



It will respect data protection, security & privacy