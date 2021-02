Covid-19 : l'origine de la pandémie reste floue

Wuhan, en Chine, est le berceau présumé de la pandémie de Covid-19. Mardi 9 février, une très longue conférence de presse a eu lieu, réunissant des représentants de scientifiques chinois et des représentants des experts de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), qui sont à Wuhan (Chine) depuis un mois.

Chauve-souris et pangolins

“Pas de grosse révélation, mais beaucoup de confirmations et quelques questions”, résume le journaliste France Télévisions Arnauld Miguet, en duplex depuis la Chine. D’abord, la pandémie a bien débuté en décembre à Wuhan, mais dans plusieurs foyers. "Dans la ville, comment le virus est arrivé sur ces marchés ? Est-ce que ce sont des animaux d’origine sauvage, des animaux d'élevage ou encore des produits congelés ? Toutes ces questions restent en suspens." Pour la transmission du virus de l'animal à l’homme, le pangolin et la chauve-souris restent les principaux suspects, même s'il pourrait y avoir d’autres animaux porteurs, comme les visons et les félins.

