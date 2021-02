DIRECT. Covid-19 : l'équipe de l'OMS dépêchée à Wuhan doit s'adresser à la presse dans la journée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Un vote important au Parlement aujourd'hui : la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Pour rappel, l'urgence sanitaire a été en vigueur du 23 mars au 10 juillet 2020, puis réinstaurée le 17 octobre dernier. Le Parlement l'a prorogée jusqu'au 16 février, d'où la nécessité de ce nouveau vote.

: Alors que la campagne de vaccination se déroule par étape, certains établissements de santé pratiquent la vaccination "coupe-file". C'est le cas de l'Hôpital américain, établissement privé de Neuilly-sur-Seine, qui a procédé en janvier à la vaccination d’une partie de ses "gouverneurs", a appris franceinfo de sources concordantes.

: Du printemps à l'hiver 2020, le télétravail à 100% a diminué. Il concernait plus de la moitié des télétravailleurs en mai (52%), mais seulement 45% d'entre eux en décembre, soit 14% du total des salariés, selon ce même sondage.

: Près d'un tiers des salariés du secteur privé (31%) pratiquaient le télétravail à temps complet ou partiel en décembre, avec une moyenne de 3,6 jours télétravaillés par semaine, plus que doublée en un an, selon une enquête CSA pour Malakoff Humanis.

: Il est 6 heures. Nous faisons un premier point sur l'actualité de la journée :



Une vague de froid s'installe en France. Deux départements des Hauts-de-France, le Nord et le Pas-de-Calais, sont en vigilance orange "grand froid", tandis que Météo France a placé 18 départements en Bretagne et en Ile-de-France en alerte orange "neige-verglas". Avec des températures "ressenties" jusqu'à -16 °C, cet épisode pourrait rester "dans les mémoires".



L'exceptionnel va encore durer : le Parlement s'apprête à donner son feu vert à une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin, mais nombre de parlementaires traînent des pieds, jusque dans la majorité.





#COVID_19 Les hospitalisations et les réanimations restent en hausse en France avec 1 893 admissions et 356 malades admis en réanimation ces dernières 24 heures. Le Covid-19 a fait 460 nouvelles victimes. Plus de 2 216 000 vaccinations ont par ailleurs été réalisées en France, selon un communiqué de la Direction générale de la Santé (DGS).



Le scénariste et écrivain Jean-Claude Carrière est mort à l'âge de 89 ans, annonce sa famille à l'AFP. Entre cinéma, théâtre et littérature, Jean-Claude Carrière avait notamment obtenu le César du meilleur scénario pour Le Retour de Martin Guerre en 1983 et avait travaillé aux côtés de Luis Bunuel, Jacques Deray ou encore Milos Forman. Il avait 89 ans.