Covid-19 : l'Iran face à l'épidémie

Dans les rues de Téhéran (Iran), difficile de les rater. Depuis quelques jours, les masques de protections, censés éviter la propagation du virus Covid-19, se sont multipliés, recouvrant les bouches des policiers, autant que celles des chauffeurs de taxi ou des mères de famille. Car la République islamique craint que ne se développe ici l'épidémie qui a déjà coûté la vie à plus de 2 000 personnes en Chine. En Iran, cinq personnes sont décédées et 28 autres cas ont été recensés.

L'OMS s'inquiète

Mais la population iranienne a peur que des dizaines d'autres cas de contamination n'existent dans tout le pays, cachés par le gouvernement. "Malheureusement, on a très peu d'informations à la télévision. Il y a des chiffres sur les décès qui circulent, mais on n’est pas sûr qu'ils soient vrais", déplore un jeune Iranien. De côté de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), on ne cache pas son inquiétude, d'autant plus que l'épidémie iranienne n'a pour le moment aucun lien établi avec la Chine.

