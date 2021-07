Covid-19 : l'inquiétude des hôpitaux face à la quatrième vague

C'est un scénario auquel les soignants du CHU de Bordeaux (Gironde) aimeraient échapper. "On n'avait plus de patients Covid depuis plusieurs semaines, et depuis la semaine dernière, retour des patients Covid", déclare l'un d'entre eux. Il y a cinq patients Covid pour 46 lits dans ce service de maladies infectieuses, dont Jérôme Lepas, un père de famille de 34 ans qui sort de réanimation. "On en parle depuis plus d'un an, de ce Covid, mais le vivre c'est encore autre chose, il ne faut pas le prendre à la légère", glisse-t-il.

Hausse des admissions en soins critiques

Sur l'ensemble du CHU de Bordeaux, 23 patients sont hospitalisés pour une contamination au Covid-19, contre 14 le 8 juillet. Le pic de la troisième vague était à 144 malades. Au niveau national, les admissions en soins critiques repartent mercredi 21 juillet. 36 par jour, +33% en une semaine. Ils étaient presque 500 au pic de la troisième vague. À Bordeaux, même s'il reste des lits vides en réanimation, les patients de la quatrième vague de Covid-19 commencent à arriver. Les soignants espèrent que la vaccination changera la donne.

Parmi nos sources :

CHU de Bordeaux

ARS Nouvelle Aquitaine

Evolution des hospitalisations: Covidtracker Admissions

Soins critiques

Liste non exhaustive