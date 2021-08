Covid-19 : l'hôpital de Narbonne est saturé

À l'hôpital de Narbonne, dans l'Aude, Sanda Monin, un patient de 47 ans atteint du Covid-19, plutôt sportif et ne présentant aucune comorbidité, a été admis aux urgences pendant la nuit. "J'ai commencé à avoir peur quand j'ai senti que je commençais à avoir cette pression au niveau du torse, de la poitrine", décrit-il. Comme lui, la majorité des patients hospitalisés ici est âgée de moins de 65 ans, et n'est pas vaccinée.



34 personnes hospitalisées

L'hôpital de Narbonne fait face à une quatrième vague. Il est ainsi passé de zéro à 34 personnes hospitalisées pour Covid, en trois semaines. "On n'a plus de place en réanimation, explique Alain Peret, chef du service des urgences de Narbonne. Dimanche, on a été obligé de transférer un patient sur Rodez. Actuellement, on est en recherche de places, parce qu'on a trois ou quatre patients aux urgences qui n'ont pas de place."