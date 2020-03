Covid-19 : l'épidémie provoque la chute des émissions de CO2

La crise du Covid-19 et les mesures de santé publique mises en place ont conduit à la chute soudaine des émissions polluantes de gaz à effet de serre. "L'air n'a jamais été aussi peu pollué. Dans des villes comme Wuhan (Chine), ville industrielle, ou dans le reste du pays, la pollution a chuté de façon spectaculaire en Chine, comme on peut le voir sur des images de la Nasa. Résultat de la lutte contre le Covid-19, des villes entières ont été mises sous cloche, les déplacements sont limités et les industries sont à l'arrêt", indique le journaliste Arnauld Miguet, en duplex depuis Wuhan, foyer chinois de l'épidémie.

Les émissions de CO2 en baisse de 6% dans le monde

"Résultat : les taux d'émissions de CO2 ou de dioxyde d'azote émanant des voitures, des industries et des centrales thermiques ont chuté drastiquement, 30% de moins dans certaines villes par rapport à l'an dernier. L'impact est aussi global : les émissions de CO2 dans le monde sont en baisse de 6%, selon une étude finlandaise", conclut-il.

