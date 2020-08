Covid-19 : l'emploi victime de la crise

"Avec près de 49 000 suppressions de postes qui ont déjà été envisagées depuis le 1er mars, c'est trois fois plus qu'en 2019 sur la même période. Ça correspond à 326 plans de sauvegarde de l'emploi. Mais attention on ne parle que des procédures déposées", explique le journaliste Viktor Frédéric sur le plateau du 12/13. Beaucoup d'autres PSE pourraient s'ajouter à cette liste dans les semaines à venir.

Le commerce et la réparation automobile, secteurs les plus touchés

Pour ce que la DARES appelle les "petits licenciements collectifs", principalement des suppressions de moins de 10 postes, "les secteurs les plus touchés sont le commerce et la réparation automobile. Ils regroupent chacun 20% des procédures. Vient ensuite la construction avec 18%. L'industrie manufacturière n'est pas non plus épargnée, avec 16%. Autant de secteurs qui doivent attendre avec impatience le plan de relance du gouvernement", rappelle Viktor Frédéric. Ce dernier doit être présenté mardi prochain.

