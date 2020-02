Covid-19 : l'économie mondiale en pleine psychose

Deux mois d'épidémie et déjà des conséquences sur l'économie mondiale. Après 72 heures de crise sanitaire dans le nord de l'Italie, où le nombre de cas de personnes contaminées par le virus Covid-19 a explosé, les bourses du monde entier ont dévissé, lundi 24 février. À Milan, la bourse a perdu près de 6% à la clôture, à Paris le CAC 40 a cédé 4% en fin de journée. Des secteurs économiques sont déjà touchés, après deux mois d'épidémie en Asie.

Wuhan, capitale mondiale de l'automobile

Ainsi, le transport aérien mondial a annoncé s'attendre à une baisse des réservations pour la première fois en plus de dix années. "Elles ont, d'ailleurs, déjà mesuré leurs pertes : plus de 27 milliards d'euros", précise la journaliste Justine Weyl, sur le plateau du 19/20. Autre secteur impacté, et particulièrement important en France, l'automobile est très dépendant de la Chine, et notamment de Wuhan, le foyer mondial du virus.

