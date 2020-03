Covid-19 : l'Assemblée nationale est touchée

À 68 ans, Jean-Luc Reitzer est le premier cas signalé de député atteint par le Covid-19. Dans son fief d’Altkirch, l'inquiétude est forte parmi ses collègues. "L'émotion provoquée par l'annonce de l'hospitalisation de Jean-Luc Reitzer est forte", relate Nicolas Jander, maire UDI d'Altkirch. Le député y a été maire pendant 34 ans.

"Il n'y a pas lieu d'être inquiet"

La contamination au Covid-19 concerne également un salarié de la buvette des députés. Ce dernier est actuellement confiné à son domicile. Les députés appellent toutefois à garder son calme. "Il n'y a pas lieu d'être inquiet", indique le député LREM de la Manche Stéphane Travert. "Il faut respecter les consignes pour soi et pour les autres". "On reste confinés, on peut travailler au téléphone", rappelle Bruno Fuchs, député Modem du Haut-Rhin.