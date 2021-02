Covid-19 : L'appel à projet pour fabriquer des traitements "va assurer l'autonomie sanitaire", estime les entreprises du médicament

L'appel à projet de 300 millions d'euros pour fabriquer vaccins et traitements contre le Covid-19 en France, annoncé sur franceinfo/France Inter dimanche 7 février par la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher va permettre de "rebâtir toutes les conditions d'attractivité et de compétitivité (en France) et puis assurer finalement ce que nous recherchons, à savoir l'autonomie sanitaire", assure Emmanuel Collet, président de Les Entreprises du médicament, l'organisation professionnelle des entreprises du médicament en France.

A la question de savoir si 300 millions d'euros sont suffisants, Emmanuel Collet souligne que l'important est "le signal que cela envoie (...). Les politiques qui se sont succédé depuis 30 ans ont contribué à faire en sorte que nous soyons dans la situation d'aujourd'hui. (...) La France était le premier pays fabricant de médicaments industriels au début des années 2000, nous sommes maintenant le quatrième. Nous étions le premier pays européen en matière de recherche publique, nous sommes aujourd'hui le quatrième. Donc, cette politique, cet investissement, va dans le bon sens parce qu'il va permettre de mobiliser les conditions pour recréer cette attractivité", juge le président de LEEM.

Un secteur qui représente 100 000 emplois

Emmanuel Collet estime par ailleurs que cet appel à projets montre que "le secteur des entreprises du médicament est un secteur de sortie de crise. Nous avons vu pendant cette pandémie sa mobilisation exceptionnelle. Nous avons été capables de sortir en un an un vaccin et de commencer la vaccination. Il faut normalement dix ans pour le faire", souligne Emmanuel Collet, rappelant que le secteur du médicament en France représente plus de 260 entreprises et 100 000 collaborateurs.

"C'est aussi un secteur attractif sur les métiers de la santé, ceux des nouvelles technologies. Et puis, ce sont également des emplois qualifiés et en région", conclut le président de LEEM.