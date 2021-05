Covid-19 : l'aération, un geste barrière clé

C'est une bonne nouvelle : les courbes du Covid-19 baissent de façon continue avec 23 456 nouveaux cas lundi 3 mai et 5 630 patients en réanimation. Un geste barrière accessible à tout le monde est extrêmement utile dans la lutte contre la propagation du virus : l'aération.

C'est un geste barrière simple, extrêmement efficace et accessible à tous pour limiter la propagation du Covid-19 : l'aération. Il n'est cependant pas assez mis en place. "C'est même l'arme la plus importante avec le port du masque" pour lutter contre le virus, affirme le médecin et journaliste France Télévisions Damien Mascret, sur le plateau du 12/13 de France 3, mardi 4 mai. Des expériences menées dans des salles de classe montrent que des courtes aérations entre deux cours ne suffisent pas.



Un flux permanent d'air

Le Haut Conseil de la santé publique recommande d'aérer très régulièrement. "Le Haut Conseil a bien dit : 'Vous aérez cinq minutes toutes les heures en ouvrant la porte, en ouvrant les fenêtres, faire un grand courant d'air', mais aussi : 'Vous laissez au moins deux fenêtres ouvertes dans la classe en permanence', parce que c'est ce flux permanent d'air qui va renouveler l'air dans la pièce et diminuer les risques", explique le médecin et journaliste.