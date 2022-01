Covid-19 : jusqu'à 3 000 appels par jour au SAMU des Bouches-du-Rhône

Au SAMU des Bouches-du-Rhône, les appels sont nombreux, et au bout du fil, l'inquiétude se fait ressentir. En grande partie, ils proviennent de malades du Covid-19. Le docteur Paolo Serra, médecin libéral régulateur, conseille à une patiente de vérifier elle-même sa saturation en oxygène. Jusqu'à 3 000 appels sont traités par jour, soit 1 000 de plus qu'en temps normal. Depuis les vacances de Noël, le centre est en surchauffe.





70 malades du Covid-19 chaque jour dans les hôpitaux de Marseille





"Il y a la conjonction des pathologies saisonnières, plus le Covid. On espère très rapidement qu'on soit au plateau et que ça redescende", commente André Puget, le directeur du SAMU 13. Malgré l'aiguillage du SAMU vers la médecine de ville, 70 malades du Covid-19 arrivent chaque jour aux urgences des hôpitaux de Marseille, soit deux fois plus qu'il y a deux semaines. Les urgences de La Timone sont presque saturées. "Avec le nouveau variant, environ 10 % de nos effectifs soignants sont en permanence contaminés et donc absent du travail", signale par ailleurs le professeur Antoine Roch, chef des urgences de l'APHM.