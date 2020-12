Covid-19 : Israël se reconfine pour la troisième fois

Les rues sont bien plus clairsemées que d’ordinaire à Jérusalem (Israël) lundi 28 décembre. La veille, un troisième confinement est entré en vigueur. Interdiction de se rendre à plus d’un kilomètre de chez soi à part pour aller au travail ou à l’école. Interdiction aussi de rendre visite à ses proches. Et la plupart des commerces resteront fermés. Les autorités ont mis en place ces nouvelles restrictions pour deux semaines. Mais le gouvernement parle déjà de les prolonger.

3 500 nouveaux cas par jour

C’est paradoxal, car Israël vient de commencer sa campagne de vaccination. Plus de 280 000 personnes ont été vaccinées depuis la semaine dernière mais les contaminations continuent. On compte plus de 3 500 nouveaux cas par jour. Ramené au nombre d’habitants, c’est plus qu’en France. Le gouvernement israélien veut donc jouer la carte de la prudence.







