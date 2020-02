Covid-19 : inquiétudes dans la ville de Menton

La fête du citron rassemble chaque année beaucoup de monde, et notamment des Italiens. Pour le moment, les autorités ont décidé de maintenir les événements. Néanmoins, l'inquiétude monte dans la ville de Menton (Alpes-Maritimes). Les habitants achètent d'ores et déjà des masques en quantité, afin de se protéger en cas d'éventuelle arrivée de l'épidémie de coronavirus. En effet, de nombreux Italiens étaient présents dans les rues à l'occasion de la fête du citron.

200 000 visiteurs dans les rues

Un événement qui attire chaque année, pendant deux semaines, quelque 200 000 visiteurs. Tout a été mis en œuvre pour faire attention. Franck Roturier, directeur des parcs et jardins de la ville de Menton, explique : "Le coronavirus, c'est aussi une question de bon sens. Il y a des gestes simples à faire, on les fait, comme se laver les mains. Si on tombe malade, malheureusement on tombe malade. On peut tomber malade de la grippe ou d'autre chose." Des centres d'accueil et dispositif de mesure de température frontale ont été préparés en cas de nécessité.

