Covid-19 : inquiétude quant à l’impact de la pandémie sur l’économie française dans les prochaines semaines

Le Covid-19 a entraîné la France et le monde dans une crise sanitaire, mais également financière et a généré des troubles. Les autorités craignent que les conséquences économiques soient importantes.

Ces derniers jours, certains pans de l’économie tournent déjà au ralenti à cause de la pandémie de Covid-19. Les craintes sont réelles du fait de la propagation du variant Omicron. Les transports ont notamment été impactés. "La SNCF a été touchée par la flambée des cas de Covid. Dans certaines régions, il y a eu trop de personnel isolé ou malade, cela a provoqué l’annulation de différentes lignes de trains régionaux. En Normandie et en Occitanie notamment", développe Sofia Dollé.

Des arrêts maladie en augmentation

"L’aérien fait les frais de la propagation du variant Omicron. 2 000 vols ont été annulés à travers le monde jeudi 24 décembre. Plus d’un tiers aux États-Unis, sur le réseau interne mais aussi à l’international", poursuit la journaliste. Les arrêts maladie se multiplient dans de nombreux secteurs, particulièrement pour l’artisanat ou le bâtiment, des secteurs qui ont déjà du mal à recruter et vont perdre de la main d’œuvre à cause de cas positifs ou de cas contacts. "Certaines entreprises craignent de ne pas pouvoir honorer les commandes", avance Sofia Dollé.