Covid-19 : incertitude autour du premier décès français

Le patient décédé à l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière était bien porteur du Covid-19. Mardi 25 février, l'enseignant de 60 ans a été hospitalisé dans un état gravissime. "Ce qu'on ignore, c'est la cause précise de son décès. On ne sait pas non plus s'il avait d'autres pathologies, des maladies qui auraient pu le fragiliser face au virus. L'autopsie devrait permettre de répondre à certaines de ces questions", rapporte la journaliste de France Télévisions Frédérique Prabonnaud depuis le ministère de la Santé à Paris.

Une enquête ouverte en urgence devra faire la lumière sur les raisons de cette contamination au Covid-19. "Il faut maintenant retrouver rapidement toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir été en contact rapproché avec cet homme. Des personnes qu'il a pu contaminer", conclut Frédérique Prabonnaud.

