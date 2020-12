Covid-19 : "Il y a une grande probabilité" que la reprise épidémique "se fasse début janvier", affirme une membre du Conseil scientifique

Une reprise "incontrôlée" de l'épidémie de coronavirus est "probable" au mois de janvier, estime le Conseil scientifique dans un avis rendu public mardi 29 décembre. "Il y a une grande probabilité que cette reprise se fasse début janvier à l'occasion de relâchements pendant cette période de fêtes", estime mercredi sur franceinfo, Lila Bouadma, membre de ce Conseil scientifique et réanimatrice à l'hôpital Bichât. "Ce qu'on constate dans nos services d'hospitalisation, c'est que le nombre de patients qui arrivent, contrairement à ce qui s'était passé à la fin du premier confinement, est assez important", a ajouté la médecin.

franceinfo : Avons-nous déjà perdu le contrôle de l'épidémie ?

Lila Bouadma : Nous n'avons pas perdu le contrôle. On est dans une espèce de période d'incertitude parce que le nombre de cas détectés est difficile à interpréter. Il est difficile à interpréter parce que le nombre de tests a été multiplié en cette période de fin d'année. Mais ce qu'on constate dans nos services d'hospitalisation, c'est que le nombre de patients qui arrivent, contrairement à ce qui s'était passé à la fin du premier confinement, est assez important. Le flux est tendu, avec un nombre de sorties égal au nombre d'entrées. Ce qui fait dire que nous ne contrôlons pas l'épidémie comme nous l'avions fait à la fin du premier confinement.

"Si on multiplie les contacts et les contaminations, l'épidémie peut repartir de plus belle début janvier, puisque cette période est propice à la circulation du virus." Lila Bouadma à franceinfo

Et puis on voit que dans les autres pays européens, cette circulation du virus est en train de s'intensifier et on n'est pas différent des autres pays européens. Il y a donc une grande probabilité que cette reprise se fasse début janvier à l'occasion de relâchements pendant cette période de fêtes.

Certains épidémiologistes comme Antoine Flahaut estiment qu'au contraire, l'épidémie régresse. Que leur répondez-vous ?

On pourrait penser ça puisque le pourcentage de positifs est relativement faible. Mais ce qui se passe dans nos services, c'est un nombre toujours important d'hospitalisations, que ce soit en services conventionnels ou en réanimation. C'est ça le marqueur principal de cette épidémie. Donc il faut alerter les Français, on sait que les Français ont été très responsables cette année et à Noël. Il faut leur dire que si on ne fait pas le réveillon de la Saint-Sylvestre de la même façon, l'épidémie va repartir.

Le gouvernement a annoncé la possibilité d'un élargissement du couvre-feu dans certains départements, est-ce la bonne décision ?

C'est une des options qu'on avait mises sur la table. Je pense que c'est la bonne solution d'essayer de ralentir cette épidémie début janvier dans les zones les plus impactées. En mars ou en octobre, on l'avait fait après coup, et on voit bien que c'est très important en coûts humains et en coûts pour le système de santé.