Covid-19 : il y a un an, un rassemblement évangélique à Mulhouse devenait un cluster

Une église de Mulhouse (Haut-Rhin) a dû se réformer dans la douleur. En février 2020, plus de 2 000 fidèles étaient venus de toute l'Europe et de Guyane participer à une semaine de jeûne collectif. L'un des premiers clusters de Covid-19 identifié en France a donc éclaté ici. Désormais, la Porte ouverte chrétienne accueille ses fidèles au compte-goutte. Tous doivent s'inscrire préalablement avant d'y entrer. Chacun doit également respecter les distances, et même apporter son propre pain et son propre vin pour la communion.



Des paroissiens agressés

Le pasteur, Samuel Peterschmitt, évoque des moments difficiles : son église était alors désignée par certains comme responsable de la vague de Covid qui a submergé tout le département du Haut-Rhin. "Ça a été compliqué pour certains de nos paroissiens, qui se sont tout d'un coup vus être agressés", déplore-t-il. Son fils, Jonathan Peterschmitt, figurait parmi les dizaines, voire centaines de fidèles infectés lors du rassemblement. Médecin, il va alors donner l'alerte à l'Agence régionale de santé (ARS) alors que le virus n'avait pas encore été détecté en France. Les études montrent aujourd'hui que le Covid-19 circulait déjà avant le rassemblement, mais que les foules accélèrent sa propagation.

