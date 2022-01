Covid-19 : "Il vaut mieux des mesures bien observées que des mesures contournées", estime un épidémiologiste

Le télétravail devient obligatoire jusqu'à 4 jours par semaine quand cela est possible, le protocole sanitaire est renforcé dans les bars et restaurants, les règles d'isolement sont assouplies... Le gouvernement met en oeuvre lundi 3 janvier de nouvelles règles pour lutter contre le variant Omicron. "Il vaut mieux des mesures qui sont bien acceptées et observées plutôt que des mesures qui sont contournées", a commenté sur franceinfo Mircea Sofonea, maître de conférence en épidémiologie à l'université de Montpellier.

Ces nouvelles règles sont, selon lui, "une réponse adaptée et appropriée aux objectifs que se fixe le gouvernement", qui veut éviter des mesures trop strictes, comme un couvre-feu, "qui rajouteraient à la désorganisation et à la lassitude". Cet épidémiologiste admet que l'objectif de ces mesures n'est pas "d'arrêter la propagation du variant Omicron" mais plutôt de "l'atténuer par des mesures qui auront une efficacité relative", vu la contagiosité de ce variant. La question sera de savoir si sa diffusion sur le long terme pourra "rajouter de la tension hospitalière" alors que toutes les données "convergent pour une moindre virulence".

Le ministre de la Santé Olivier Véran a estimé que cette cinquième vague pourrait être la dernière car tout le monde sera touché par Omicron. "Ce n'est pas très risqué de dire ça", estime Mircea Sofonea. Pour lui, "M. Véran est dans son rôle en essayant de donner une lueur d'espoir, de montrer un horizon plus favorable, de là à dire que c'est la fin de la pandémie, non."