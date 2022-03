Covid-19 : fin du masque obligatoire en intérieur

Depuis lundi 14 mars, le port du masque n'est plus obligatoire en entreprise, ni dans les restaurants. "Je ne me rappelais plus du visage de mon collègue d'à côté, c'est quand même plus agréable", sourit Dimitri Gougoulis, salarié de l'entreprise Qonto. Cependant, certains continuent de le porter. "Quand il y a des gens autour de moi, ça me rassure", confie Patricia Léo, elle aussi salariée chez Qonto.

Un masque toujours obligatoire dans les transports

En France, le taux de contamination au Covid-19 augmente toutefois de nouveau. Dans le restaurant d'entreprise, les travailleurs se retrouvent, sans jauge et sans place en quinconce. À Lyon (Rhône-Alpes), les clients de la brasserie Georges n'ont plus besoin de montrer un pass vaccinal pour manger. Dans les cinémas non plus, le masque et le passe ne sont plus obligatoires. "Il me semble qu'on lâche trop de choses en même temps", s'inquiète une femme, toujours masquée. Le port du masque reste toutefois obligatoire dans les transports et les établissements de santé.