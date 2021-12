Covid-19 : fêter Noël en famille malgré l’épidémie

C’est donc un deuxième Noël passé avec le Covid-19, vendredi 24 et samedi 25 décembre. Les laboratoires et les pharmacies ont été pris d’assaut, car beaucoup de Français ont préféré se faire tester pour pouvoir participer au réveillon en famille. Reportage chez la famille Boulanger qui a décidé de faire le réveillon malgré l’épidémie.

Vendredi 24 décembre dans la soirée, la famille Boulanger s’est activée pour les derniers préparatifs du réveillon de Noël. Huîtres, petits fours et chapon… Tous les éléments étaient réunis pour passer un réveillon presque ordinaire. Les membres de la famille Boulanger ont préféré rire du Covid-19. Ils sont tous vaccinés. Les enfants sont testés et le gel hydroalcoolique était placé à côté de la crèche.



600 000 Français ont dû rester confinés

Il n’était pas question de rater la messe de Noël prévue à 19 heures. Mais cette année encore, ils ont dû chanter masqués. Au retour de l’église, la famille Boulanger a ouvert le champagne. Toute la famille a trinqué avec l’arrière-grand-mère âgée de 98 ans, à distance, via internet. Par précaution, les cousins ne sont pas venus non plus, alors pour déguster le chapon, ils ne sont que sept à table contre 15 habituellement. Plus de 600 000 Français ont dû rester confinés pour Noël.