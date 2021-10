Covid-19 : faut-il s’inquiéter de la flambée des cas en Lozère ?

La liberté n’aura duré que deux semaines en Lozère. À compter du lundi 18 octobre, les écoliers du département devront à nouveau porter le masque, en raison de deux foyers de contamination détectés au début du mois dans un lycée et une école primaire. Les deux clusters ont provoqué une flambée épidémique, obligeant tous les établissements recevant du public à imposer le masque à nouveau depuis une semaine.

88 cas pour 100 000 habitants en Lozère

Les contaminations sont déjà en baisse, mais avec un taux d’incidence de 88 cas pour 100 000 habitants, la Lozère figure toujours parmi les départements sous surveillance, qui ont plus de 50 cas pour 100 000 habitants. Toutefois, pour l’épidémiologiste Philippe Amouyel, cette résurgence localisée ne préfigure pas une nouvelle vague nationale. "Ce sont des choses que l’on peut voir apparaître, ça montre qu’il y a un système de surveillance qui fonctionne bien et que l’on prend les mesures nécessaires et utiles, d’autant que l’on est à moins de 5000 cas par jour, ce qui permet d’avoir un bon tracing et un bon isolement des cas", détaille-t-il.