Covid-19 : faut-il s'inquiéter d'une deuxième vague épidémique ?

"Aujourd’hui, on sait que le coronavirus est réparti sur tout le territoire donc on n’en est plus vraiment à guetter un pic à un endroit précis, simplement, on repère des clusters pour casser les chaînes de contamination", explique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures. Ce dernier se veut rassurant sur l'éventuelle deuxième vague : "si on prend les mesures barrières, a priori, il n’y aura pas de danger majeur."

"Soyez prudents"

Il faut pourtant continuer de faire attention car le virus continue à circuler. Damien Mascret conseille à tous les plus de 65 ans "de bien prendre garde, car il y a deux dangers principaux. Le premier, c’est quand vous êtes dans un espace fermé. Là, je recommande vraiment de garder le masque et le deuxième danger, c’est avec les amis", explique-t-il. Le médecin conclut par ces recommandations : "n’abandonnez pas les mesures barrières, ne vous embrassez pas, ne vous serrez pas la main, soyez prudents."

