Covid-19 : faut-il réinstaurer la gratuité des tests pour tous ?

Depuis le 15 octobre, les adultes non vaccinés contre le Covid-19 et sans ordonnance doivent payer pour se faire tester. Un test PCR coûte ainsi 43,89 euros, tandis que le prix d'un test antigénique varie de 22 à 25 euros. Alors, même si le nombre de tests quotidiens est en baisse régulière depuis mi-août, la chute est plus marquée depuis la fin de la gratuité. Le 15 octobre, 450 432 tests quotidiens étaient effectués, contre 283 790 le 12 novembre.

Des personnes plus exposées que d'autres

Au moment où la cinquième vague se présente, cette réticence inquiète les médecins, surtout s'agissant de personnes non vaccinées qui présentent des symptômes ou côtoient des malades. "On risque, d'une part, qu'elles ne se fassent pas dépister, ce qui veut dire que l'épidémie va continuer à se répandre, et d'autant plus qu'il s'agit de personnes qui sont plus exposées que d'autres, explique le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret. Ensuite, on risque aussi d'avoir plus de monde hospitalisé. Ce sont aussi les personnes qui risquent le plus de faire des aggravations."

En rendant les tests payants, le gouvernement espérait relancer la vaccination, mais le rebond n'a pas eu lieu. Pour le moment, l'exécutif n'envisage pas de rétablir la gratuité des tests.