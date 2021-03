Covid-19 : est-il plus dangereux de sortir ou de rester chez soi ?

Face à la propagation du Covid-19, le gouvernement et les élus envisagent de reconfiner le week-end dans les 20 départements placés sous surveillance renforcée. Alors, est-il plus dangereux de sortir ou de rester chez soi ? "Des experts japonais ont calculé que votre risque de vous contaminer est multiplié par 18,7 quand vous êtes à l'intérieur avec d'autres personnes que lorsque vous êtes dehors", affirme le journaliste France Télévisions et médecin Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures, mardi 2 mars.

Trois leviers pour ralentir une épidémie

Par ailleurs, des chercheurs chinois ayant étudié 318 clusters se sont aperçus qu'un seul concernait des personnes dehors, "et encore, il n'y avait que deux personnes qui s'étaient rencontrées", précise Damien Mascret. Alors, pourquoi interdire les habitants des 20 départements sous surveillance de sortir ? "Parce que quand on veut jouer pour ralentir une épidémie, on n'a que trois leviers", poursuit le médecin. Il s'agit des traitements et des vaccins, la réduction du nombre de contacts ainsi que la diminution du risque de transmission. Mais pour ce dernier levier, paradoxalement, "il vaut mieux être dehors", affirme Damien Mascret.

