Covid-19 : entrée en vigueur du couvre-feu à 18 heures dans 15 départements

La journée sera courte samedi 2 janvier pour les habitants de Vesoul (Haute-Saône). À 18 heures, tous devront être rentrés chez eux ; une nouvelle restriction des libertés qui oblige à réorganiser le quotidien. "C'est compliqué. On a une fille qui vient déjeuner chez nous, qui habite Chalon (Saône-et-Loire), donc, à 16 heures, il faut qu'elle rentre", témoigne un passant. 15 départements sont concernés par le couvre-feu avancé ; c'est également le cas des Alpes-Maritimes.

Un nouveau coup dur pour les commerçants

À Nice, certains redoutent la mesure. "Ça va être travail et dodo après ; il n'y a plus que ça à faire, il n'y a plus de vie en fait", déplore un habitant. "Je trouve ça un petit peu trop restrictif", estime une autre. Pour les commerçants, c'est un nouveau coup dur. Dans une boulangerie du centre, 18 heures marque normalement le début de l'heure de pointe : les pertes financières risquent d'être importantes. "Ça va être un petit peu plus compliqué", s'inquiète Audrey Toussaint, la boulangère.

Le JT

Les autres sujets du JT