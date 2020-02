Covid-19 : En Lombardie, Codogno se barricade

La ville de Codogno en Lombardie (Italie) est sous surveillance. "Les habitants ont peur, ils sont invités à rester chez eux. Cette menace diffuse, on ne la voit pas mais elle est dans tous les esprits. Le gouvernement est en train de prendre des mesures. Il y a actuellement une réunion du conseil des ministres en présence du président du Conseil. Il va y avoir un certain nombre d'annonces faites ce soir", explique le journaliste Alban Mikozy.

"Le virus Covid-19 semble actuellement hors de contrôle"

Le nombre de contaminations a plus que doublé depuis hier."Le virus Covid-19 semble actuellement hors de contrôle, voilà pourquoi des mesures de confinement et sans doute le renfort de l'armée seront annoncés dans la soirée", conclut le journaliste. Une trentaine de cas d'infection au Covid-19 ont été répertoriés sur le sol italien. Plus de 25 en Lombardie (Italie) où plus d'une dizaine de villes sont sous haute surveillance depuis vendredi 21 février.

