Covid-19 en Italie : une quarantaine réalisable ?

Le gouvernement italien ne s'en cachait pas, au moment d'annoncer le décret qui a entériné, dans la nuit du 7 au 8 mars, le confinement de 15 millions de personnes dans le nord du pays pour lutter contre le Covid-19, il n'a pas les armes coercitives pour faire respecter par la contrainte cette quarantaine. "Le gouvernement italien en appelle à la responsabilité du peuple italien parce qu'il n'est pas question de mettre un policier derrière chacun des 15 millions d'habitants, ce ne serait pas possible", explique le journaliste Alban Mikoczy, en direct de Rome (Italie).

"La situation est hors de contrôle"

Reste que Giuseppe Conte et ses ministres ont un argument implacable pour pousser à respecter une telle mesure : dimanche plus de 300 personnes sont décédées dans le pays à cause du nouveau coronavirus. "C'est un chiffre considérable, un chiffre que les autorités ne pensaient jamais parvenir. Cela prouve que la situation est hors de contrôle dans certains hôpitaux", poursuit le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT