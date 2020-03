Covid-19 en Italie : les écoles fermées jusqu'au 15 mars

Au soir du mercredi 4 mars, 107 personnes ont trouvé la mort en Italie à cause du Covid-19 en Italie, ces deux dernières semaines. En tout, plus de 3 000 contaminations ont été rencensées. Alors, pour lutter contre cette épidémie, les autorités ont pris des mesures plus contraignantes mercredi. Ainsi, toutes les écoles et les universités resteront fermées jusqu'au 15 mars. Jusque-là, seul le Japon avait pris des mesures aussi importantes.

"Je n'ai pas de solution"

"C'est une vraie difficulté pour nous les parents, que ce soit la fermeture des écoles, ou bien l'inquiétude générale en ce moment. Je n'ai pas encore de solution, mais le principal, pour moi, c'est de préserver la santé de nos enfants", explique une mère de famille. Ces fermetures pourraient, bien évidemment être prolongée si l'épidémie continuait à ce propager dans la péninsule, foyer Européen du nouveau coronavirus.

