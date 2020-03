Covid-19 : 52 morts en Italie

Depuis un peu plus de deux semaines, l'Italie est à moitié paralysée par le Covid-19. Des villes dans le Nord sont totalement confinées, les déplacements réduits et les grands événements sportifs annulés. Les établissements scolaires se retrouvent quant à eux sans élève. L'Italie est aujourd'hui le pays le plus touché d'Europe par le virus. Lundi 2 mars, le dernier bilan fait état de 52 morts, et de 2 000 personnes contaminées par le virus. Une situation en Europe qui inquiète fortement l'Organisation mondiale de la santé. "Au cours des dernières 24 heures, il y a eu près de 9 fois plus de cas signalés en dehors de la Chine. Les épidémies en République de Corée, en Italie, en Iran, et au Japon sont notre plus grande préoccupation", explique Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS.

Près de 3 000 décès dans le monde

Face à l'épidémie, les autorités italiennes s'adaptent. À Milan, elles ont décidé de rouvrir un symbole : la célèbre cathédrale, ainsi que plusieurs musées. L'Italie veut montrer qu'elle ne cède pas à la panique. Dans le monde, le Covid-19 a tué près de 3 000 personnes.

