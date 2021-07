Covid-19 : en Israël, les injections d’une troisième dose ont commencé

L’opération a commencé dès lundi 12 juillet à l’hôpital Sheba près de Tel-Aviv (Israel). Des patients vulnérables ont reçu une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. C’est le ministère israélien de la Santé qui a donné son accord afin de mieux protéger, dit-il, ceux dont l’immunité ne serait pas suffisante avec les deux premières doses, il s’agit notamment de patients qui ont subi une transplantation d’organes.

60 % de la population vaccinée

Si les autorités prennent de telles mesures, c’est parce qu’elles s’inquiètent de l’augmentation des cas de contaminations par le variant Delta, ce qui a poussé le gouvernement à imposer à nouveau le port du masque dans les lieux publics fermés et à repousser d’un mois au moins l’ouverture de ses frontières aux touristes étrangers. En Israël, plus de 60 % de la population a déjà été vaccinée. 85 % des adultes. C’est au tour des adolescents depuis plusieurs semaines déjà. Les experts n’excluent pas de vacciner bientôt les enfants de moins de 12 ans qui souffrent de pathologies qui les rendent plus fragiles face au virus, explique le journaliste de France Télévisions, Dominique Derda.