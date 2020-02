Covid-19 en Espagne : des touristes bloqués dans un hôtel de Tenerife

Depuis leur balcon d'un hôtel de Tenerife en Espagne bouclé par la police, les touristes observent l'agitation. Plus personne n'est autorisé à sortir de l'établissement. Dans la matinée du mardi 25 février, les vacanciers ont découvert un courrier glissé sous leur porte avec une consigne : "Interdiction formelle de quitter leur chambre".

"Il y a des chaînes sur les portes"

Un couple de Français fait partie des centaines de touristes confinés et a filmé l'hôtel désormais désert. Le couple montre des tentes médicalisées et installées devant l'hôtel. Ils devaient reprendre un avion pour la France aujourd'hui. "On ne peut pas sortir, il y a des chaînes sur les portes", confie le mari. Le confinement a été décrété dans la nuit. En cause, un médecin originaire de Lombardie (Italie) qui séjournait dans l'hôtel depuis six jours, testé positif au Covid-19.