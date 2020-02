Covid-19 : en Chine les contaminations quotidiennes sont en baisse

Le nombre de nouveaux cas est en diminution en Chine. Le coronavirus est apparu dans la ville de Wuhan au mois de décembre 2019 et s'est propagé en dehors du pays. Le 27 février, un peu plus de 300 nouvelles contaminations ont été recensées par les autorités chinoises. Il s'agit du chiffre le plus bas depuis un mois. Une quarantaine de morts supplémentaires ont été comptabilisés.

Tendance au reflux

La tendance est au reflux. Mais Arnauld Miguet précise que "les chiffres sont invérifiables". Malgré une incertitude face à l'évolution du virus, susceptible de muter par exemple, les experts estiment que le Covid-19 a atteint un pic. Ils pensent que la baisse du rythme de contamination au quotidien pourrait rendre le virus maîtrisable d'ici le mois d'avril 2020. Les mesures de confinement et de quarantaine semblent avoir porté leurs fruits. Dans certaines provinces chinoises, elles commencent même à être levées.

