Covid-19 : en Chine, l'enseignement se fait à distance

Pour réduire la propagation du Covid-19, de nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement français, dont le confinement à domicile. Si près de 35 000 écoliers, collégiens et lycéens français ne se rendent plus dans leurs établissements, cause du Covid-19, c'est 180 millions d'étudiants qui sont concernés en Chine.