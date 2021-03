Covid-19 : Emmanuel sous le feu du critique après l'annonce de nouvelles mesures

Emmanuel Macron est sous le feu des critiques depuis l'annonce du reconfinement de 16 départements, jeudi 18 mars, afin de lutter contre la propagation du Covid-19. "Comme on pouvait s'y attendre, les opposants de tous les bords, gauche, droite ou extrême droite, ont multiplié les critiques contre les nouvelles restrictions sanitaires", rapporte la journaliste de France Télévisions Catherine Demangeat, en duplex depuis l'Elysée, dimanche 21 mars.

Le pari d'Emmanuel Macron

"Confiner sans reconfiner : la décision d'Emmanuel Macron laisse aussi sceptiques la plupart des médecins et épidémiologistes. Pour eux, cela ne permettra pas d'enrayer l'épidémie. En revanche, un certain nombre d'élues, comme Anne Hidalgo ou Matine Aubry (PS), ont été plus compréhensives car elles savent que des mesures drastiques sont plus difficiles à faire accepter. Mais, avec 30 000 contaminations par jour, c'est un pari difficile à gagner qui repose avant tout sur l'arrivée du printemps et sur l'accélération de la vaccination", ajoute la journaliste.