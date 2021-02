Covid-19 : "D’ici la fin du mois, tout le monde aura repris en présentiel" à l'université, assure Frédérique Vidal

Après une semaine de polémique sur ses propos sur "l'islamo-gauchisme", la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal veut recadrer les débats. Invitée de RTL, lundi 22 février, elle a assuré "aujourd'hui, ce qui me préoccupe, c'est la question des étudiants (...). Comment on fait pour que les étudiants puissent sortir de cette crise en n'étant pas désespérés".

Concernant l'accueil en présentiel des étudiants, la ministre a affirmé : "Tous les établissements sont en capacité de réaccueillir des étudiants en présentiel. Plus de 75% ont mis en place les nouveaux emplois du temps (...) un peu plus de 90% des étudiants à qui on a proposé ces emplois du temps, 60% reviennent et 40% restent en distanciel." D'ici la fin du mois "tout le monde aura repris", "toutes les universités et dans toutes les disciplines", indique-t-elle.

Par ailleurs, le "chèque psy" promis aux jeunes par le gouvernement a concerné la première semaine de février 1 200 étudiants, puis 2 000 étudiants par semaine, a-t-elle précisé. Ces jeunes sont "pris en charge" dans un parcours de soin par des psychologues de ville.